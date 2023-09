Ustica: Lupi, ’verità rafforzerebbe Nato’

Roma, 2 set. (Adnkronos) - «Non si deve avere paura della verità, che va ricercata ancora fino a quando non ci saranno più ombre sulla tragedia di Ustica. Lo si deve alle vittime, ai loro familiari, alla nostra dignità nazionale e alla nostra storia. Questo non significa in alcun modo mettere in discussione la nostra lealtà alla Nato e agli Usa, che è fuori discussione, così come l’importanza dei rapporti con la Francia, strategici per entrambi i Paesi. A più di quaranta anni dalla tragedia molti dei protagonisti coinvolti non ci sono più e il mondo è cambiato. Arrivare ad acclarare la verità su Ustica non metterebbe in crisi l’Alleanza atlantica, ma la rafforzerebbe e la renderebbe ancor più salda». Lo afferma il presidente di Noi moderati, Maurizio Lupi, commentando l’intervista a Repubblica di Giuliano Amato.