Università: Majorino (Pd), ’subito una politica sull’edilizia pubblica e sostenibile’

Roma, 11 mag (Adnkronos) - «C’è un ritardo complessivo italiano su questo terreno ma il governo Meloni è riuscito a metterci il carico, levando il fondo sostegno affitto. Era poco ma era l’unica cosa che effettivamente c’era». Lo ha detto Così PierFrancesco Majorino, responsabile politiche migratorie e diritto alla casa nella segreteria Pd, nel corso del filo diretto a Radio Immagina, la web radio dem.

"Abbiamo bisogno subito di una politica pubblica sull’edilizia, non solo quella che riguarda gli studenti: case popolare di qualità, ben realizzate e sostenibili. Noi, in regione Lombardia, abbiamo 15mila case vuote di proprietà regionale assolutamente inutilizzate: è inaccettabile. Dobbiamo anche estendere la platea di chi può avere diritto alla casa perché sono ancora troppi quelli che non hanno", ha aggiunto.