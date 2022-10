Ucraina: Zelensky, ’abbiamo iniziato a lavorare con Israele’

Kiev, 26 ott. (Adnkronos) - Ucraina e Israele hanno raggiunto un nuovo livello di dialogo. Lo ha affermato il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky in una conferenza stampa dopo l’incontro a Kiev con il presidente della Repubblica di Guinea-Bissau Oumar Sissou Embalo. «Sono soddisfatto degli ultimi giorni - ha detto Zelensky - Abbiamo iniziato a lavorare (con Israele). Non fornirò dettagli, ma voglio dire che, dopo una lunga pausa, vedo passi in avanti. Abbiamo bisogno dell’aiuto e della leadership politica di Israele. E negli ultimi giorni questo processo è stato avviato».

Allo stesso tempo, il presidente Zelensky ha osservato che l’Ucraina si aspettava una più stretta cooperazione con Tel Aviv fin dall’inizio dell’invasione russa, perché Israele «sa in dettaglio cosa sono la guerra e la tragedia e la società israeliana sostiene pienamente gli ucraini». Il Presidente ha sottolineato che «molto tempo è attualmente dedicato alla questione della cooperazione bilaterale tra Ucraina e Israele»

Il ministero della Difesa israeliano aveva dichiarato che non avrebbe trasferito armi all’Ucraina, ma che avrebbe aiutato Kiev fornendo un sistema di allerta per gli attacchi aerei e di targeting dei droni iraniani. Il 23 ottobre Israele ha colpito il territorio siriano, distruggendo un sito con componenti e attrezzature per l’assemblaggio di droni di fabbricazione iraniana che avrebbero potuto essere utilizzati dalla Russia contro l’Ucraina.