Ucraina: Chiesa italiana in preghiera per la pace sulla tomba di S. Nicola a Bari

Roma, 21 dic.(Adnkronos) - Chiesa italiana in preghiera sulla tomba di San Nicola a Bari. Stasera, nella Basilica del santo venerato da cattolici e ortodossi, dalle 18.30 si terrà la Veglia di preghiera per la pace promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana e dall’Arcidiocesi di Bari-Bitonto.

A pochi giorni dal Natale, mentre nel cuore dell’Europa la guerra continua a seminare distruzione e morte, la Chiesa in Italia – unita a tutti i cristiani di Ucraina e Russia - invocherà il dono della pace sulla tomba di San Nicola, venerato sia dai Cattolici sia dagli Ortodossi. La Veglia, sarà guidata dal cardinale Matteo Zuppi, Arcivescovo di Bologna e Presidente della Cei.

Saranno presenti Mons. Francesco Savino, Vescovo di Cassano all’Jonio e Vice Presidente della CEI, Mons. Derio Olivero, Vescovo di Pinerolo e Presidente della Commissione Episcopale per l’ecumenismo e il dialogo, i Vescovi della Puglia. A loro si uniranno anche i delegati della Conferenza Episcopale della Chiesa romano cattolica in Ucraina, della Chiesa greco-cattolica in Ucraina e dell’Esarcato apostolico per i fedeli cattolici ucraini di rito bizantino residenti in Italia. Parteciperanno alla preghiera anche i fratelli delle Chiese ortodosse presenti stabilmente nella città di Bari.