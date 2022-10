Tv polacca in diretta dal Colle, la speaker: «Mio paese si sposa con politica destra Meloni»

Roma, 22 ott. (Adnkronos) - Tra le telecamere in diretta dal piazzale del Quirinale, per la cerimonia del giuramento del governo Meloni, ecco quella della Riedi Tvp (televisione polacca nazionale) che lancia il servizio della inviata da Varsavia. «Seguiamo tutti i grandi eventi italiani, dice la giornalista Magdalena Wolinska-Riedi all’Adnkronos - . Oggi abbiamo poi una giornata storica, la politica del mio paese si sposa con il governo di destra che si è appena formato in Italia».

"L’interesse - riconosce - è quindi maggiore, rispetto a un altro tipo di governo, che si sarebbe potuto insediare". «Giorgia Meloni - conclude - da sempre ha catturato l’attenzione della politica polacca, il governo attuale è sicuramente molto contento del suo successo».