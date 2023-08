Turismo: Santanchè, ’nonostante gufi andiamo bene, vorrei che fosse prima azienda nazione’

Roma, 19 ago. (Adnkronos) - «Vorrei che i dati» sul turismo «fossero laici. Ci sono i gufi, che vedono tutto nero. Noi a oggi possiamo essere molto soddisfatti della stagione turistica, lo dicono i nostri dati, dell’osservatorio, anche agosto sta andando bene. Se vediamo le prenotazioni on line siamo davanti a Spagna e Germania, siamo la seconda Nazione». Lo ha detto la ministra del Turismo, Daniela Santanchè, intervistata da Stefano Zurlo a ‘Gli incontri del Principe’, al Grand Hotel Principe di Piemonte di Viareggio (Lucca).

"Forse siamo un po’ noi italiani che ci crediamo poco, non abbiamo quell’orgoglio, quell’appartenenza. I francesi sono veramente orgogliosi, a noi italiani spesso sembra che la nazione vicina abbia l’erba più verde. L’appello che faccio è: ma crediamoci in questa nazione, impariamo a parlare bene di noi, dell’Italia", ha spiegato ancora la ministra.

"Vorrei che il turismo fosse la prima azienda della nostra nazione. Prima il turismo faceva parte di Palazzo Chigi, non era neanche un ministero. Non c’è mai stato un presidente del Consiglio che crede e investe nel turismo come Giorgia Meloni. Ha l’assoluta consapevolezza di quanto sia importante il turismo", ha concluso Santanchè.