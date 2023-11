Tennis: King Cup, Italia-Francia 2-0, vittorie per Trevisan e Paolini

Siviglia, 8 nov. - (Adnkronos) - Parte bene l’Italia alle Billie Jean King Cup Finals che si stanno disputando sul veloce indoor dell’Estadio de la Cartuja di Siviglia. Le azzurre sconfiggono 2-0 la Francia, grazie alle vittorie di Martina Trevisan, numero 43 del mondo, che supera in rimonta per 2-6, 6-2, 6-2, in due ore e 12 minuti di partita, Alizé Cornet, numero 118 del ranking. Successo anche per Jasmine Paolini, numero 30 Wta, che batte Caroline Garcia, numero 20 del mondo, con il punteggio di 7-6 (8-6), 5-7, 6-4 dopo due ore e 37 minuti.