Stefano Bandecchi (AP): “La linea Ronzulli non premierà Forza Italia”

(Adnkronos) - Il Coordinatore di Alternativa Popolare, Stefano Bandecchi, è intervenuto su Cusano Italia Tv (canale 264 del digitale terrestre) affrontando diversi temi di attualità politica.

21 ottobre 2022. Sulla fine del governo Draghi. «Giudico la fine del governo Draghi un momento storico difficile e forse anche tra i più stupidi della storia italiana. Il governo Draghi è caduto per una crisi iniziata dal M5S e poi da un’uscita della Lega e di Berlusconi convinto dalla Ronzulli. Ci siamo guadagnati un’estate di totale impotenza, un settembre di totale inefficienza e un ottobre difficile. Abbiamo fatto una cosa politicamente stupida. E questa cosa va attribuita soprattutto ai 5 stelle che hanno iniziato una crisi di difesa personale, poi alla Lega che ha fatto una mossa che gli elettori non hanno premiato, e poi Forza Italia, anche lei non è stata premiata. Credo che la linea Ronzulli non premierà Forza Italia e mi dispiace che Berlusconi la ascolti. La stessa Ronzulli ha bloccato la presentazione dell’Universitas Libertatis, desiderata da Silvio Berlusconi e creata da me. L’Universitas Libertatis esiste in questo momento, io continuo a mandarla avanti perché sono una persona seria, da Forza Italia non ho visto nessun aiuto. Ronzulli ha avuto paura di poter avere intorno un uomo come Stefano Bandecchi, che ha il coraggio del fare, possiede un impero da 2,2 miliardi di valore. La strada presa è sbagliata, quella parte di centrodestra che stava al centro deve rivedere se stessa, è in totale default».

Sull’Europa. «Dobbiamo ricordarci cosa siamo e chi siamo. Siamo uno degli Stati più importanti d’Europa. Dobbiamo cominciare a portare le nostre istanze in Europa. Io sono un europeista convinto e anche un italiano convinto. Ritengo che l’Europa debba diventare più italiana.

Noi italiani siamo quelli che vedono le cose nella maniera giusta. Noi dobbiamo convincere la Germania che è finito il tempo di pensare di isolarsi, altrimenti può uscire dall’Europa. L’Inghilterra è uscita e non mi sembra che sia messa bene. Noi contiamo se restiamo Europa, è l’unica nostra possibilità di esistere ancora in futuro».

Sul caro bollette. «Il rischio è che salti l’Italia totalmente. La sinistra sta buttando tutto in caciara, parlando solo di fascismo, di violenza. Mi sembra come il bambino che ha perso le caramelle e siccome le caramelle ce l’ha in mano un altro non ci sta. Facciamo giurare questo governo e poi vediamo cosa questo governo riuscirà a fare per l’Italia. Il periodo è estremamente difficile e va trattato con cautela».

Sul Ministero dell’Università. «Io conosco Jotti e Valditara, conosco molto meglio Valditara che ha insegnato nella nostra università. Lo conosco da professionista. Io non ho ministri e non ho nemmeno bisogno di averli, ho bisogno di giustizia. Come è possibile pensare di togliere una facoltà di ingegneria e non fare avere biologia alle università telematiche, quando i dati dicono che l’Università Niccolò Cusano oggi è la prima università in Italia nell’ambito dell’ingegneria industriale?

Questo l’ha stabilito l’Anvur. Nei governi precedenti si è fatto di tutto per dividere le università classiche da quelle telematiche. La preistoria è entrata nelle ossa di questa nazione. Io non mi devo aspettare nulla».

