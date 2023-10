Sport: Abodi, ’con il turismo è binomio vincente, programmazione importante’

Brucoli (Siracusa), 7 ott. (Adnkronos) - "Penso che valga la pena valorizzare il titolo dell’evento le radici della bellezza che riguardano l’Italia. Lo sport certamente contribuisce a valorizzare queste radici, ma soprattutto l’albero che è la nostra Nazione. Quello tra turismo e spot è un binomio vincente tra quelli che possono dare ancora più frutti di quanti siano stati dati. Lo abbiamo visto con la Ryder Cup ma tutti i grandi avvenimenti contribuiscono significativamente all’economia dei territori. Lo vediamo dai numeri, non sono suggestioni, che testimoniano che ogni volta che si investe in un grande evento sportivo, ma anche in un piccolo, c’è sempre un ritorno che è un moltiplicatore. Importante è la programmazione, scelta degli avvenimenti, regia unica, un coordinamento tra ministero turismo e sport. C’è la collaborazione che segna un tratto distintivo di questo governo". Lo ha assicurato il ministro dello Sport, Andrea Abodi, all’evento "Italia le radici della bellezza", promosso dal gruppo parlamentare Fratelli d’Italia alla Camera dei Deputati in corso a Brucoli, in Sicilia.