Splendide ville in Puglia, luogo meraviglioso di Masserie storiche e magici Trulli

(Adnkronos) - Roma, 30 novembre 2022.Per te che sei alla ricerca di una vacanza indimenticabile fatta di ritmi calmi, luce e paesaggi splendidi, c’è una regione con un’atmosfera magica che in tutte le stagioni ma soprattutto in estate saprà conquistarti immediatamente.

La Puglia, l’estremità orientale dell’Italia che si stende verso il centro del Mediterraneo, circondata da mare splendido è da sempre un importante crocevia di culture e civiltà. Le sue campagne, da sempre il granaio d’Italia, sono disseminate di masserie, trulli e fattorie che da secoli portano avanti la tradizione millenaria di questa regione.

Ville e case vacanze luxury in Puglia

La calma silenziosa delle sue zone interne pianeggianti, nella zona del Tavoliere e il fascino incantevole di quelle lungo la costa hanno reso la Puglia una delle regioni italiane più ambite per le vacanze in tutte le stagioni. In estate, ad esempio, per chi apprezza il glamour e la nightlife in città e nei centri storici di alcuni dei borghi antichi più belli che si affacciano sull’Adriatico e sul Mar Ionio, ma al tempo stesso desidera potersi ritirare in giornate tranquille e meditative.

La Puglia è però anche splendida in inverno perché è un luogo che sa regalare una piacevole solitudine e un clima mite per trascorrere giorni di totale relax immersi in una campagna dormiente con i caratteristici muretti di calcare a dividere le proprietà.

Anche in mezzo alla campagna più profonda, in un ambiente rurale e rustico, comunque, si distinguono per rara bellezza in Puglia splendide ville di lusso, Trulli e Masserie che sono all’altezza delle esigenze più sofisticate in fatto di lusso e comfort, lontane dalle aree di coltivazione intensiva e dagli allevamenti.

Il problema pero’ è scoprire dove sono queste ville, e se sono disponibili. La ricerca è di solito lunga e difficoltosa, e non sempre di riesce a trovare quello che si cerca in termini di standard qualitativi e di rapporto qualità-prezzo. E’ per questo che gli operatori turistici hanno cercato di risolvere questo spinoso problema, spicca tra tutti Scentravel per la selezione capillare di ville storiche di alto livello, costruzioni nuove e antichi casali completamente ristrutturati e ammodernati per diventare luoghi di sogno accoglienti e unici. Nulla è lasciato al caso e tutto viene verificato dai loro operatori prima di diventare una proposta attiva, in particolare prestando una cura estrema ad assicurare un ottimo rapporto qualità/prezzo.

Grazie a un servizio capillare che va dalla prenotazione on-line fino all’assistenza dedicata a tutti i clienti direttamente in loco con collaboratori fidati e professionali sotto ogni aspetto, unito a una passione unica per una terra che sa conquistare con la sua durezza e purezza incontaminate la proposta è unica nel suo genere.

La Puglia, con le sue zone più celebri e quelle ancora lontane dalle logiche del turismo è una regione di cui innamorarsi, dove intorno ai principali centri e alle città si annidano veri gioielli architettonici da vivere per le tue vacanze speciali.

La masseria in Puglia dei tuoi sogni potrebbe trovarsi appena dietro la curva nascosta in un angolo di paradiso dopo un breve sterrato, naturalmente un tratto di strada facile da percorrere con qualsiasi tipo di automobile, perché questo è uno dei requisiti imprescindibili per far parte delle proposte dell’agenzia.

Puoi esplorare una selezione esclusiva di location, dalle ville eleganti nei pressi di Lecce o di Gallipoli fino ai tradizionali trulli, tenuti come veri gioielli per secoli che caratterizzano la zona di Alberobello.

Ci sono tante possibilità per rendere indimenticabili le tue vacanze e sono tutte a portata di click, con un servizio dedicato e una cura unica per i dettagli che saprà conquistarti immediatamente. I proprietari, infatti, mettono tutto il loro impegno nel creare un angolo unico per le tue vacanze, dedicandoti tante piccole attenzioni e curando i dettagli.

Un modo nuovo di vivere il territorio

Sulla piattaforma online di Scentravel trovi una vasta selezione di alcune tra le ville più belle della Puglia, pronte per essere affittate per vacanze brevi oppure lunghe. Puoi scoprire proposte con piscine private, masserie restaurate nel dettaglio e dotate di ogni comfort e arredate elegantemente in maniera accogliente, che rispettano sempre lo stile tradizionale di queste zone.

Se vuoi un’esperienza unica, puoi decidere di trascorrere i tuoi giorni di vacanza in uno dei trulli in Puglia, patrimonio dell’Unesco, con la caratteristica pittura a calce e il tetto in pietra che sono pronti per accoglierti in totale relax per una vacanza indimenticabile.

Gli incaricati che si occupano di questa zona hanno visitato personalmente ogni proposta, scartando tutte quelle che anche solo minimamente si distaccano dagli standard severissimi di qualità dell’agenzia Scentravel e creando un ranking per assicurarti l’esperienza che desideri.

Con il suo territorio vastissimo questa regione nasconde tantissime perle che sono state completamente restaurate e ristrutturate per accogliere un turismo di lusso che ama sapersi distinguere dalle mode e dalle tendenze e che è alla ricerca dell’essenza vera del territorio.

La parte più meridionale della Puglia è una terra di incomparabile bellezza che da sempre sa accogliere i propri ospiti e Scentravel ha avuto il privilegio di selezionare tanti proprietari volenterosi di rendere disponibili ai turisti le proprie residenze di lusso, offrendo così un’atmosfera unica e caratteristica di una regione dalle mille sfaccettature e dalle tradizioni millenarie.

Molte sono case di campagna che rischiavano l’abbandono e che sono state salvate con un sapiente intervento di restauro per diventare dimore di lusso, ma non solo. Le case sono curate nei minimi dettagli, perché ogni villa in affitto in Puglia è stata accuratamente arredata per offrire tutti i piaceri e i comfort moderni, uniti a dettagli tradizionali da sogno.

Quello di Scentravel è un servizio ad alto valore aggiunto per il Cliente, perché unisce la bellezza del territorio con angoli splendidi della Puglia, zone incontaminate di campagna, al lusso delle ville con il supporto totale per ogni esigenza.

Al servizio delle tue vacanze da sogno

Grazie a questo prezioso operatore turistico ti verranno consegnate le chiavi di una vacanza da sogno e verrai guidato alla scoperta degli angoli splendidi della villa che hai scelto e dei giardini, con operatori pronti a rispondere a ogni domanda e curiosità che puoi avere, suggerendo i posti più interessanti da visitare o dove prenotare.

Tutte le proposte esposte sulla piattaforma online sono state personalmente visionate da esperti e selezionate nel rispetto di regole di qualità severissime che devono garantire zone tranquille, paesaggi unici e accessibilità per raggiungere le località turistiche in poche decine di minuti al massimo.

Le splendide ville in Puglia che sono state selezionate si trovano a breve distanza dalle principali arterie stradali, ma abbastanza lontane da non essere disturbati dal chiasso del traffico e vivere così la vacanza in modo ideale.

La difficoltà che puoi incontrare è una sola, decidere qual è l’immagine che vuoi dare alla tua vacanza da sogno, se preferisci la calma sonnolenta e al tempo stesso piacevole della campagna più profonda oppure le zone più vicine almare, che in una regione che si proietta nel Mediterraneo è sempre a pochi minuti da auto.

Nel portafoglio che Scentravel propone troverai masserie, trulli e ville moderne, tutte disponibili da visionare con foto professionali di altissima qualità.

Così scegliere una vacanza in una casa lontano dallo stress dei centri turistici sarà facile e senza sorprese, a parte la meraviglia di trascorrere una vacanza da sogno.

È la maniera migliore per vivere la tua vacanza in Puglia insieme alla tua famiglia o i tuoi amici, per esplorare tutte le sfaccettature e le gemme nascoste della regione e farlo immerso nel lusso e nei comfort.

Le proprietà selezionate, infatti, rispondono rigorosamente tutte alla mission di creare una vacanza coinvolgente e personale, all’insegna della qualità reale, dove poter decidere senza troppa difficoltà come vivere i giorni più piacevoli tra centri storici, feste e spiagge.

Sul loro catalogo online puoi scoprire qual è l’alloggio dei tuoi sogni sfogliando proposte sempre nuove e ville aggiornate, frutto di una ricerca minuziosa e instancabile da parte dell’Agenzia, che esplora per te le candidature più affascinanti e le documenta con passione e coinvolgimento.

È impossibile non desiderare di immergersi nelle acque limpide e cristalline del Mar Mediterraneo che circonda il tallone d’Italia, quando in estate il sole intenso bacia le sue campagne e le scogliere.

Tutte le ville sul mare, selezionate dal team e dagli agenti sul territorio sono state scelte perché si trovano a pochissima distanza da alcune delle spiagge più belle della regione e soprattutto di quelle più esclusive.

Sono lontane dalle zone dove domina il turismo di massa, la calca e il chiasso. La Puglia non è soltanto sole e mare, però, perché ha una delle più alte concentrazioni di patrimoni UNESCO in Italia.

Decine di centri storici che sono veri e propri gioielli, siti archeologici e monumenti unici punteggiano il suo territorio e sono tutti da scoprire ed esplorare, persino quelli subacquei.

Per tutte le proposte, anche quelle all’apparenza più defilate, ci sono poche decine di minuti d’auto da fare per giungere ad alcuni dei punti più interessanti della zona e scoprire location uniche da visitare durante le tue vacanze in totale relax.

Calette, spiagge sassose oppure di sabbia candida, boschetti con la loro ombra ristoratrice e osterie tradizionali con la loro cucina unica sono sempre a portata di mano.

La lista delle ville viene sempre aggiornata in base alle migliorie che vengono fatte dai proprietari e ai feedback dei clienti soddisfatti.

Sono i piccoli dettagli che fanno la differenza e le richieste delle persone che come te desiderano qualcosa di unico e di nuovo portano l’Operatore sempre a ricercare nuove soluzioni da proporre in zone come il Salento, la costa adriatica e quella ionica e parti del Tavoliere più profondo, rimaste lontane dalle logiche distruttive del turismo generalista.

Insieme all’affitto delle proprietà puoi scoprire sempre le proposte selezionate per il tuo relax, dalle spa ai centri benessere, passando per i ristoranti e gli shop a km 0 per gustare davvero tutta la bontà che questa regione ha da offrirti, con la sicurezza dei nostri standard.

Privacy e esclusività

L’idea di vacanza nell’ottica Scentravel è quella di un coinvolgimento a 360° senza vincoli o idee preconfezionate ma sempre nell’ottica di vivere l’essenza luminosa e splendida della Puglia con le sue tradizioni e le sue caratteristiche, i suoi territori e tutto ciò che ha da offrirti se hai la pazienza e il desiderio di lasciarti trascinare dall’emozione.

A completare il tutto c’è la totale discrezione e il rispetto minuzioso della privacy che caratterizzano ognuna delle proposte. Nella tua dimora troverai il responsabile della struttura, e se lo richiedi il personale per le pulizie, sempre in orari prefissati da concordare per permetterti di organizzarti al meglio.

La tua vacanza deve essere all’insegna della pace più totale e per questo, soprattutto se hai bisogno di un angolo davvero discreto in cui ritirarti lontano dai curiosi, nel catalogo potrai scoprire le migliori ville in Puglia, le più idonee a soddisfarei tuoi desideri.

