Sicilia: Carrà (Lega), ’ok arrivo fondi per impianti sportivi Motta Sant’Anastasia’

Palermo, 23 dic. (Adnkronos) - “Positiva la notizia dell’arrivo dei fondi necessari all’adeguamento degli impianti sportivi di Motta Sant’Anastasia. Si tratta di circa 300mila euro che la nostra città, uno dei 9 comuni siciliani che hanno beneficiato di queste risorse, attendeva da tempo. Con questo stanziamento sarà possibile restituire alla massima fruizione lo stadio, che potrà vantare non solo di nuove tribune ma anche di un nuovo campo in erba sintetica, a beneficio di tutti i cittadini e degli sportivi. Un intervento, progettato dagli esperti dell’ufficio tecnico comunale, reso possibile grazie all’impegno del Governo, che dimostra la massima attenzione alle necessità dei territori. Come Lega saremo sempre in prima linea nella difesa delle esigenze degli enti locali”. Lo dichiara il deputato della Lega e Sindaco di Motta Sant’Anastasia Anastasio Carrà.