Sci: stagione finita per Schwarz, rottura del crociato del ginocchio destro

Innsbruck, 28 dic. - (Adnkronos) - "Rottura del legamento crociato e strappo interno del menisco, oltre a danni alla cartilagine al ginocchio destro". E’ questo l’esito degli esami, effettuati in una clinica di Innsbruck dallo sciatore austriaco Marco Schwarz, caduto oggi nella discesa di Bormio. A dare l’annuncio la Federazione di sci austriaca sui suoi canali social. Schwarz resterà lontano dalle piste per diversi mesi e non tornerà alle gare prima della prossima stagione. Brutta botta per il 28enne, campione del mondo in carica della combinata, reduce dalla vittoria sei giorni fa nello slalom di Madonna di Campiglio e principale avversario dello svizzero Marco Odermatt per la conquista della Coppa del mondo.