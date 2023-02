Sanremo: Rojc (Pd), ’a destra sepolcri imbiancati’

Roma, 12 feb. (Adnkronos) - «Scandalose non sono le performance di qualche artista ma le posizioni acrobatiche del Governo Meloni che si dichiara pro-Ucraina e poi nasconde sotto polemiche da anni 50 le divisioni in politica internazionale. E vale per tanta ’bella destra’ moderata e silenziosa». La capogruppo Pd nella commissione Politiche europee al Senato Tatjana Rojc, commenta le critiche della destra a una presunta politicizzazione del Festival di Sanremo.

"Un esame di coscienza politico - aggiunge la senatrice - dovrebbe farlo chi ora s’indigna per un bacio fuori schema o definisce ’comunista’ il Festival. Dov’era ieri l’indignazione dei sepolcri imbiancati che hanno relegato nel cuore della notte la lettura del messaggio del premier ucraino?".