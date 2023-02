Ricerca, Iit e Fondazione Ansaldo insieme per Giornata internazionale donne e ragazze nella scienza

Roma, 11 feb. (Adnkronos) - L’Istituto Italiano di Tecnologia e Fondazione Ansaldo insieme per la “Giornata Internazionale delle Donne e delle Ragazze nella Scienza” che si celebra oggi. Per celebrare la Giornata Iit e Fondazione Ansaldo hanno infatti pubblicato in collaborazione un video che racconta le transizioni delle donne nella scienza. Il video è a cura di Gioele Lecquio e Despoina Kossyvaki, la produzione video per l’ «International Day of Women and Girls in Science 2023» è a cura di Gabriel Berretta ed i filmati storici provengono dalla Cineteca di Fondazione Ansaldo. Con questa collaborazione l’IIt sostiene anche quest’anno la “Giornata Internazionale delle Donne e Ragazze nella Scienza” istituita nel 2015 dalle Nazioni Unite e arrivata alla sua ottava edizione. Le protagoniste del video sono donne di ieri e di oggi. Le prime impegnate nella ex-centrale elettronucleare di Caorso e negli stabilimenti Asgen di Genova (video dagli archivi di Fondazione Ansaldo), le seconde nei laboratori dei diversi centri Iit distribuiti in Italia.

L’Istituto e Fondazione Ansaldo spiegano che il video di quest’anno vuole sottolineare come le donne siano sempre state presenti nella sfera scientifica. Seppur spesso osteggiate da una società che le voleva relegate a ruoli stereotipati, alcune scienziate riuscivano a distinguersi facendosi spazio in una élite principalmente maschile, ma anche in questo caso venivano considerate come eccezioni o, addirittura, venivano private del loro stesso successo e tenute nell’ombra.

Le statistiche europee mostrano un cambiamento: nel 2021 erano attive nel campo scientifico e tecnologico quasi 74 milioni di persone a livello europeo, di cui il 52% rappresentato da donne, aumentate del 26% rispetto al 2011 (Eurostat, 2022). Il video vuole supportare un cambiamento culturale in modo che non sia più necessario promuovere politiche di inclusione, perché l’essere donne e ragazze nella scienza sarà la normalità. L’Iit e Fondazione Ansaldo ricordano inoltre di essere impegnati a promuovere l’uguaglianza di genere e l’inclusione attraverso iniziative pubbliche.

Lo staff dell’Istituto Italiano di Tecnologia è composto da oltre 1.900 persone provenienti da circa 70 Paesi, con un’età media di 35 anni e la cui componente femminile è il 43%. Dal 2020 Iit si è dotato di un ufficio Diversity, Inclusion and Social Impact che ha il compito di redigere ed attuare il Gender Quality Plan, un documento strategico che delinea gli obiettivi e le azioni da intraprendere per promuovere l’uguaglianza di genere. Sono state realizzate diverse azioni di comunicazione, come interviste alle ricercatrici in qualità di role model e l’organizzazione e la partecipazione a eventi sul tema.

Fondazione Ansaldo da sempre è attenta alle politiche di uguaglianza, parità di diritti e inclusione. In particolare, negli ultimi anni si è impegnata a promuovere, attraverso la valorizzazione del patrimonio archivistico di cui è custode, la storia dell’emancipazione femminile e dell’ingresso delle donne nel mondo del lavoro. Per farlo offre percorsi didattici ad hoc per le scuole e, dal 2020, ha allestito la mostra #Women in cinque location distribuite sul territorio Genovese e non solo.