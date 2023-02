Roma, 12 feb. (Adnkronos) - Lazio e Lombardia al voto per «elezioni importanti: spero che l’affluenza sia adeguata a una scelta che si deve fare per regioni così strategiche per la nazione. Quindi, andate a votare». Così il premier Giorgia Meloni risponde ai cronisti arrivando al seggio all’Istituto Bachelet, al quartiere Torrino di Roma.