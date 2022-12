Qatar 2022: Bekham, ’mondiali che hanno unito i tifosi, livello di calcio incredibile’

Doha, 18 dic. (Adnkronos) - David Beckham ha elogiato la Coppa del Mondo di Qatar 2022 per aver unito i tifosi e ha suggerito che la programmazione di metà stagione del torneo ha alzato lo standard del calcio mostrato nel torneo. Beckham - che è apparso in tre edizioni della Coppa del Mondo con la maglia dell’Inghilterra - ha attirato critiche per il suo ruolo di ambasciatore del Qatar durante la preparazione del torneo. La criminalizzazione dell’omosessualità da parte del Qatar è stata al centro dei critici del torneo, mentre gli enti di beneficenza per i diritti umani hanno evidenziato le pessime condizioni subite dai lavoratori nel paese. La scorsa settimana, John Njau Kibue è diventato il secondo lavoratore migrante noto ad essere morto dall’inizio del torneo dopo aver subito una grave caduta durante i quarti di finale dell’Argentina contro l’Olanda al Lusail Stadium.

In un comunicato stampa prima della finale tra Argentina e Francia, Beckham ha elogiato l’offerta in campo, riconoscendo la programmazione per aver permesso ai giocatori di dare il meglio di sé. «Vedere i tifosi riunirsi e il livello del calcio è stato incredibile», ha detto Beckham. «È stato un privilegio vedere l’eccitazione e il divertimento dei fan. Il livello del calcio è stato incredibile. Sono sempre stato un sostenitore di giocare la Coppa del Mondo a metà stagione perché sapevo che i giocatori sarebbero stati più freschi e i livelli di forma fisica ed energia sarebbero stati più alti».

Il torneo dell’Inghilterra è stato interrotto da una sconfitta nei quarti di finale contro i detentori del titolo della Francia, in cui Harry Kane ha segnato un rigore e ne ha sbagliato un altro. Beckham si è detto incoraggiato dalle prestazioni dell’Inghilterra in Qatar e crede che la loro esperienza al torneo gioverà a Euro 2024 in Germania. «Abbiamo una vera qualità e i giocatori dell’Inghilterra porteranno questa esperienza al prossimo torneo», ha detto. «I fan sono proprio dietro di noi, il futuro sembra luminoso. Abbiamo molti giovani giocatori che impareranno da questo e lo porteranno agli Europei e alla prossima Coppa del Mondo».