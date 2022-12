Premi: Caribe Bay si aggiudica il Golden pony, unico parco divertimenti in Italia

Jesolo, 22 dic. (Labitalia) - Nuovo riconoscimento internazionale per Caribe Bay: il parco a tema acquatico di Jesolo si è aggiudicato il Golden Pony Award, premio annuale dedicato alle eccellenze del settore dei parchi di divertimento su scala continentale, unica struttura italiana tra le realtà premiate, provenienti da Spagna, Germania, Francia e altri paesi europei. Il premio è stato ritirato direttamente da Luciano Pareschi, ceo e founder di Caribe Bay, alla presenza di Cristiano Corazzari, assessore al Territorio della Regione Veneto.

Nella motivazione si legge ’Per aver introdotto in Italia il concetto di parco a tema acquatico, dando vita a una splendida realtà che è diventata un vanto per la nazione’ e si fa riferimento ai costanti e cospicui investimenti sostenuti in nuove attrazioni, show, servizi per gli ospiti ed efficientamento energetico, con l’obiettivo di diventare il primo parco italiano ’carbon neutral al 100%’, quindi a impatto zero. Riconosciuto anche il lavoro di squadra coordinato dalla direzione artistica di Carla Cavaliere, moglie di Luciano Pareschi, e dai figli, che trasforma in realtà i sogni e le intuizioni dell’Imprenditore.

Il premio è organizzato da Games & Parks Industry, mensile rivolto agli operatori del divertimento e dell’intrattenimento edito da Facto Edizioni e tradotto in 4 lingue: si ispira alla figura del pony che, oltre ad essere simbolo per eccellenza di giostra, esprime quei valori di determinazione e crescita che contraddistinguono gli imprenditori e le realtà di successo, specialmente nel mondo in costante evoluzione dei parchi divertimento. Un riconoscimento dei risultati raggiunti, ma anche uno stimolo a proseguire e ad affrontare nuove sfide.

“Caribe Bay per me, mia moglie, i miei figli e per tutto il team è molto più di un’azienda o di un parco divertimenti -ha dichiarato Luciano Pareschi- è la realizzazione di un progetto visionario. Questo premio arriva dopo un biennio difficile: non era scontato mantenere e superare i traguardi che avevamo raggiunto nel 2019, quando Caribe Bay è stato inserito dalla Iaapa, l’associazione globale dei parchi divertimento, nella rosa dei 7 migliori parchi acquatici del mondo. Ci siamo riusciti e puntiamo a crescere ancora: una crescita sostenibile, per creare un nuovo e più evoluto modello di divertimento e trasformare il parco in un vero e proprio resort, un punto di riferimento a livello internazionale, volano per lo sviluppo del territorio e per la creazione di nuovi posti di lavoro. L’auspicio, quindi, è che le Istituzioni riconoscano il nostro impegno e lavorino in sinergia con noi”.

La premiazione si è svolta a margine di un meeting organizzato da Cna Rovigo, che ha coinvolto i rappresentanti dei principali parchi divertimento europei per favorire e promuovere le relazioni commerciali con le imprese del Distretto dell’Alto Polesine, noto anche come “distretto della giostra” per l’elevata concentrazione di produttori specializzati nella realizzazione di attrazioni esportate nei parchi divertimento di tutto il mondo: un vanto del Made in Italy, ancora poco conosciuto dal grande pubblico.