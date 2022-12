Perù: centinaia turisti bloccati a Machu Picchu a seguito proteste

Lima, 17 dic. (Adnkronos) - Circa 300 turisti provenienti da tutto il mondo sono rimasti bloccati nell’antica città di Machu Picchu, dopo che il Perù è precipitato in uno stato di emergenza in seguito alla cacciata del presidente. Il sindaco Darwin Baca ha affermato che tra i viaggiatori bloccati ci sono peruviani, altri sudamericani, statunitensi ed europei. «Abbiamo chiesto al governo di aiutarci con l’ausilio di elicotteri per evacuare i turisti», ha detto Baca. «L’unico modo per entrare e uscire dalla città è il treno, e questi servizi sono sospesi fino a nuovo avviso».

I treni da e per Machu Picchu , il principale mezzo di accesso al sito Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco, sono stati interrotti martedì, secondo una dichiarazione di PeruRail, l’operatore ferroviario del Perù nelle regioni meridionali e sudorientali del paese.

L’ex presidente Pedro Castillo è stato messo sotto accusa e successivamente arrestato all’inizio del mese dopo aver annunciato il suo piano per sciogliere il Congresso.