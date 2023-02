Pd: Scotto, ’voto Schlein, per riunire forze progressiste e costruire alternativa a destra’

Roma, 14 feb. (Adnkronos) - «Voterò Elly Schlein alle primarie del nuovo Partito democratico perché la sua candidatura rappresenta innanzitutto una domanda. Una domanda di rappresentanza. Per chi come me non ha mai militato nel Pd, per chi lo ha fondato e ci è sempre stato, per chi lo ha lasciato o ne è stato cacciato, per chi non lo ha mai votato o ha smesso di votarlo. Ma soprattutto per chi pensa che serva continuare un processo costituente che metta in piedi quello che ancora non c’è: un grande partito del lavoro, socialista ed ecologista». Così Arturo Scotto, coordinatore di Articolo Uno, su Il Manifesto.

"Serve una sinistra che abbia lo sguardo del giorno prima, non quella che il giorno dopo prova a mettere qualche toppa: non è stato così sul Jobs Act, sull’autonomia differenziata e forse non sarà così forse anche davanti all’escalation della guerra nel cuore dell’Europa. Nessuno ce la fa da solo, perché il nodo non è soltanto scegliere una leadership e tutti i candidati in campo sono persone serie e competenti. Il compito di chi dirigerà sarà quello di concentrarsi sulla natura del soggetto politico come abbiamo faticosamente fatto con il Manifesto del nuovo Pd e sulla sua capacità di ’fare storia’".

"Oggi serve un’identità, un’organizzazione e anche una politica di alleanze: non c’è un primo e un secondo tempo. Tutto si tiene. E per unire le forze di progresso e costruire l’alternativa a questa destra io oggi vedo Elly".