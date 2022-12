Roma, 23 dic (Adnkronos) - «Ringrazio @ellyesse per avermi proposto di entrare nella sua squadra per coordinare la costruzione del programma per il congresso nazionale del @pdnetwork. Ci aspetta un percorso impegnativo ma anche pieno di idee, confronti, passione per la buona politica. Al lavoro!». Lo scrive su Twitter il senatore del Pd Antonio Misiani.