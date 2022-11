Pd: D’Alema, ’ritrovi fondamento ideale e capacità d’azione’

Roma, 10 nov. (Adnkronos) - «Ritengo che sia molto importante che il Partito democratico ritrovi la sua capacità di azione, in questo momento appare più l’oggetto della politica che non un soggetto, nel senso che c’è chi lo vuole tirare da una parte, chi dall’altra, spero che si rimetta in grado al più presto di tornare ad essere un soggetto». Lo ha affermato Massimo D’Alema, ospite di ’Agorà, su Raitre.

"Questo -ha aggiunto- richiederà soprattutto una discussione seria su cosa è successo nel corso di questi anni e su come ricostruire un fondamento, innanzi tutto di carattere ideale, culturale di quel partito, che è stato molto logorato dall’aver esercitato a lungo un ruolo di governo. I partiti devono avere innanzi tutto una ragion d’essere prima che svolgere una funzione, penso che il Pd debba ripartire da questo".