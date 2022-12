Pd: Bonaccini, ’tempi congresso da marziani, ma ormai non si può più anticipare’

Roma, 23 dic (Adnkronos) - Un anticipo dei tempi del Congresso «l’avevo chiesto mesi fa ma avevo poca gente intorno a me. Avevo ragione, avremmo dovuto fare molto più in fretta. Ma in questo momento mi pare difficile andar a cambiare, a poche settimane dai congressi e alla luce del fatto che in Lombardia e Lazio ci sono le regionali». Lo ha detto Stefano Bonaccini a Rainews24.

"Una volta che avremo svolto il Congresso e ci sarà un nuovo segretario o una nuova segretaria, per il futuro bisognerà cambiare queste regole. La gente normale non comprende come può essere possibile che ci si metta 6 mesi per fare un Congresso di un partito", servono «tempi più normali per non passare come marziani», ha aggiunto.