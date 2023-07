Padel: Italy Major Premier, numeri e pubblico da record, circa 25mila biglietti venduti

Roma, 16 lug. (Adnkronos) - Numeri e pubblico da record per la seconda edizione del Bnl Italy Major Premier Padel, il primo combined. L’emozione di esserci, di scrivere un’indimenticabile pagina della storia del padel, gareggiando per la prima volta al fianco dei colleghi in un prestigioso combined. Un sorriso incontenibile quello di Gemma Triay e di tutte le atlete che mai si sarebbero accontentate di dover seguire, ancora una volta, un torneo così prestigioso soltanto dalla tv. Oppure, l’entusiasmo del pubblico del Centrale che inneggia all’ennesima impresa dell’intramontabile talento del 44enne fenomeno argentino Fernando Belasteguin capace – al fianco di Yanguas – di surclassare, nei quarti, i numeri uno del ranking mondiale e campioni in carica del torneo, Lebron-Galan.

Non meno, le danze e i canti di un Foro Italico in delirio per un ‘Paquito’ Navarro on fire, che a suon di giocate ultraterrene conquista la seconda finale consecutiva a Roma. Immagini, istantanee che immortalano uno dei più grandi e importanti eventi mondiali dedicati al padel. Il BNL Italy Major Premier Padel è tornato a Roma in un site ancora più grande, ricco e coinvolgente, riuscendo non solo a bissare ma a migliorare il successo dello scorso anno, con numeri ancora più rilevanti: main draw maschile a 56 coppie e femminile a 48; 134 spettacolari incontri disputati sulla lunghezza di 9 giorni; 10mila presenze registrate complessivamente nella sola giornata di ieri; circa 25mila spettatori paganti per un incasso, dato dalla sola biglietteria, di 1,2 milioni di euro, il 44% in più dello scorso anno.

Un evento reso possibile grazie al lavoro di squadra messo in campo dalla Federazione Italiana Tennis e Padel, Sport e Salute, Federazione Internazionale Padel e Premier Padel, con il sostegno di Dipartimento Sport, Comune Roma e Regione Lazio e il sostegno del gruppo BNL BNP Paribas che – nell’anno in cui ha rinnovato, fino al 2028, il proprio supporto agli Internazionali BNL d’Italia – esordisce al fianco del padel come title sponsor del torneo. Il 2023 segna dunque un nuovo punto di partenza per Roma che si conferma punto fermo del sempre più ricco calendario internazionale del grande padel. L’edizione 2023 del BNL Italy Major Premier Padel registra un grande successo anche suisocial. I profili ufficiali del torneo (su Facebook, Instagram e TikTok) evidenziano dati in forte crescita rispetto allo scorso anno: Impression: 7.9MLN (+68% rispetto al 2022); Engagement: 218K (+251% rispetto al 2022); Contenuti pubblicati: 788 (+28% rispetto al 2022); Fan & Followers: 17.697 (+134% rispetto al 2022).