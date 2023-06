PANGAIA e GOLDWIN uniscono le forze con Spiber per costruire una soluzione globale di circolarità per la trasformazione di prodotti tessili e sottoprodotti agricoli in nuovi materiali.

- TSURUOKA, Giappone, 28 giugno 2023 /PRNewswire/ — L’innovativa iniziativa di Spiber, il programma di circolazione della biosfera, presenta una metodologia pionieristica per il riutilizzo di rifiuti tessili e agricoli a base biologica e biodegradabili attraverso l’utilizzo della propria tecnologia di fermentazione proprietaria. L’obiettivo primario di questo programma è quello di spingere la società verso la creazione di prodotti tessili completamente circolari che, alla fine del loro ciclo di vita, possano essere rigenerati in un materiale proteico innovativo noto come «Brewed Protein™».

L’industria tessile si trova ad affrontare una sfida col riciclo dei tessuti, con meno dell’1% dei prodotti tessili scartati che vengono riciclati per nuove applicazioni tessili (Ellen MacArthur Foundation, 2017)1. Riconoscendo le sfide poste dal riciclaggio dei tessuti nell’uso finale, Spiber sta destinando risorse significative allo sviluppo di un’infrastruttura di circolazione completa finalizzata alla commercializzazione a lungo termine. L’azienda ha testato vari tipi di fibre, coloranti e prodotti chimici che vengono utilizzati per realizzare prodotti di abbigliamento al fine di verificare ciò che può essere efficacemente digerito in nutrienti. Queste informazioni vengono utilizzate per dare forma allo sviluppo dei requisiti per i prodotti tessili che saranno pubblicati nel prossimo futuro per garantire che l’industria disponga degli strumenti necessari per adottare questo processo innovativo.

Comprendendo la pressante necessità di affrontare le sfide che stiamo incontrando, Spiber sostiene un approccio collaborativo per accelerare la ricerca e lo sviluppo, accelerando l’implementazione di questo sistema all’avanguardia. I partner di lunga data di Spiber, Pangaia e Goldwin, hanno preso parte al programma per dare il loro supporto a questa visione. La collaborazione mira a catalizzare la transizione da un modello lineare del tipo «estrarre, produrre, utilizzare e gettare» a un modello circolare del tipo «estrarre, produrre, utilizzare riutilizzare».

« PANGAIA è entusiasta di esplorare la prossima fase della partnership con Spiber entrando a far parte del suo progetto di circolazione della biosfera. A PANGAIA, ci concentriamo sull’accelerazione dello sviluppo e sull’adozione più ampia di tecnologie e materiali per la risoluzione dei problemi nel settore della moda. Questo progetto è perfettamente in linea con questi obiettivi e la nostra ricerca si concentra sull’affrontare uno dei problemi più grandi e complessi del settore:i rifiuti.» Queste le parole di Craig Smith, direttore di ricerca e sviluppo presso PANGAIA.

I marchi supporteranno Spiber per accumulare dati preziosi e sviluppare una linea guida completa per la progettazione dei prodotti che consenta la decomposizione dei capi in nutrienti biologici, che potranno quindi essere utilizzati come risorse per la produzione di materiali riutilizzati. Inoltre, i marchi contribuiranno al progresso delle linee guida per la progettazione dei prodotti applicabili a un’ampia gamma di tipi di indumenti, promuovendo l’adozione di questo approccio sostenibile in tutto il settore.

Come primo passo Spiber ha collaborato con Goldwin per creare un prodotto dimostrativo, il cui scopo è identificare potenziali sfide da risolvere, così da sviluppare ulteriormente la linea guida per progettare un prodotto finale completamente circolare che l’industria della moda possa seguire.

La conoscenza di ciò che è stato utilizzato per realizzare i prodotti, dalle materie prime ai beni di consumo, è fondamentale per la circolarità al termine dell’uso. Di conseguenza Spiber ha creato una pagina dimostrativa in cui gli utenti possono accedere a informazioni dettagliate sulla ripartizione dei materiali e delle sostanze chimiche utilizzate per la realizzazione del prodotto. Questa pagina web è solo un’anteprima della visione aziendale di costruire una piattaforma che consenta la soluzione di circolarità attraverso un accesso trasparente ai dati per verificare se un prodotto sia o meno «digeribile ai nutrienti» al termine dell’uso. Durante il processo di sviluppo Spiber ha già identificato diverse sfide potenziali che il settore deve superare. (Pagina dimostrativa, disponibile fino al 26 luglio: https://www.b-source.co/basque-shirt-demo)

Il prodotto dimostrativo sarà esposto in evidenza all’Innovation Hub al Future Fabrics Expo di Londra, Regno Unito, dal 26 al 28 giugno. Nel corso dell’evento, Kenji Higashi, vicepresidente esecutivo di sviluppo economico, vendite e sostenibilità, parteciperà a una tavola rotonda il 27 giugno per dare chiarimenti sulle difficoltà incontrate e dare ulteriori informazioni sulla diffusione dei biomateriali e sull’economia circolare.

Data la pressante urgenza derivante dalla situazione attuale, è vitale e inevitabile affrontare i problemi di esaurimento delle risorse e stabilire un modello di circolazione completo e un’infrastruttura in tutto il settore. Spiber sostiene ardentemente un approccio collaborativo, invitando gli attori del settore a unire le forze per raddoppiare l’impegno in ricerca e sviluppo per perseguire un futuro più sostenibile.

Progressi fino a oggi

Questo capo dimostrativo è stato assemblato con filo di cotone al posto del poliestere per renderlo compatibile con la circolazione della biosfera. Questo cambiamento potrebbe avere un leggero impatto sulle caratteristiche del prodotto, dato che il cotone non ha le stesse proprietà di elasticità, resistenza e rendimento del filo di poliestere. Ciò potrebbe far sì che la maglietta risulti un po’ più incline all’usura lungo le cuciture delle maniche e del collo.

Vi sono diverse sfide per la circolazione di tessuti lavorati chimicamente e colorati. Le sostanze chimiche e i coloranti devono essere identificabili quando i tessuti raggiungono la fine dell’uso e devono essere confermati per non ostacolare il processo di «degradazione al nutriente». Stiamo attualmente concentrando gli sforzi di ricerca nell’identificare i tipi di sostanze chimiche e coloranti accettabili e stiamo raccogliendo attivamente i dati tramite test su scala di laboratorio.

Fibre Brewed Protein™

Le fibre Brewed Protein sono materiali circolari, coltivati in laboratorio e di origine vegetale, realizzati tramite un processo brevettato di fermentazione microbica. Le fibre sono una soluzione convincente alle crescenti esigenze di fibre di provenienza non animale e petrolchimica per affrontare numerose questioni e rischi ambientali urgenti. Il potenziale impatto ambientale di un piano lungimirante di produzione di fibre Brewed Protein è stato significativamente inferiore al cashmere e alla lana merino, in gran parte a causa del minor impatto ambientale degli input per la produzione del polimero delle Brewed Protein (principalmente colture vegetali ed elettricità rinnovabile) rispetto all’allevamento per la produzione di cashmere e lana. La scala di produzione è in crescita e le fibre, i filati e i tessuti in Brewed Protein sono ora disponibili per l’acquisto su scala commerciale.

Spiber Inc.

Fondata a settembre 2007, Spiber Inc. è una start-up giapponese di biotecnologia che utilizza biologia sintetica, scienza dei polimeri e scienza dei materiali all’avanguardia per lo sviluppo dei suoi nuovi materiali Brewed Protein realizzati con zuccheri a base vegetale che utilizzano la tecnologia di fermentazione microbica.

PANGAIA

PANGAIA è un’azienda orientata allo stile di vita per il tempo libero che porta nel mondo innovazioni nel campo della scienza dei materiali per la risoluzione dei problemi.

Siamo un collettivo globale di un cuore e molte mani, scienziati, tecnologi e designer, che crea prodotti essenziali da tecnologie innovative e materiali bioingegnerizzati alimentati dalla natura. Il nostro obiettivo è quello di ispirare e accelerare un futuro positivo per la Terra mentre progettiamo un modello imprenditoriale in cui la presenza dei nostri prodotti apporti un beneficio al pianeta. Ogni prodotto che creiamo nasce dalla scienza e dallo scopo che ci siamo posti e risolve un problema ambientale del settore.

GOLDWIN INC.

Fondato nel 1951, il marchio originale di GOLDWIN Inc, Goldwin, propone prodotti che combinano il design minimalista con razionalità, comfort e praticità derivati dalla propria esperienza con lo sci e l’outdoor, unendo il tutto con l’estetica giapponese.

Dal 2018 Goldwin ha aperto negozi gestiti direttamente a Tokyo (Marunouchi e Harajuku), Stati Uniti (San Francisco), Germania (Monaco di Baviera) e Cina (Pechino), costruendosi attivamente una base globale.

