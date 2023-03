Montagna: valanga travolge e uccide coppia di escursionisti in Alto Adige

Milano, 26 mar. (Adnkronos) - Una donna di 33 anni originaria della Lituania e un uomo di 51 residente in Veneto sono stati travolti e uccisi ieri, sabato 25 marzo, da una valanga sul Sasso Nero in Valle Aurina in Alto Adige. I corpi dei due escursionisti sono stati trovati a circa 1.700 metri e recuperati, con un elicottero, dagli uomini del soccorso alpino altoatesino. Ieri i due avevano avvertito il gestore dell’appartamento dove alloggiavano dell’escursione scelta e quando l’uomo si è accorto che non rientravano è andato a cercarli. Ha trovato l’auto parcheggiata dove iniziava il sentiero prescelto e a quel punto è scattato l’allarme ai soccorritori. Da quanto emerge, ieri nella zona del ritrovamento il bollettino valanghe indicava un grado di pericolosità pari a 3 su una scala da 1 a 5.