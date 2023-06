Molise: Rosato (Iv), ’noi con la maggioranza? L’abbraccio a sinistra non è un obbligo’

Roma, 27 giu (Adnkronos) - In Molise «abbiamo fatto una scelta partendo proprio dai candidati in campo. Roberti (già sindaco di Termoli, ndr) è un buon amministratore, moderato. E ha messo in campo una proposta alternativa a quella del centrosinistra, in cui il Pd ha lasciato campo libero al Movimento 5 Stelle nella scelta della leadership». Lo dice Ettore Rosato, di Italia viva, al ’Messaggero’.

"Dire di essere al centro e pensare che le alleanze vadano fatte solo col centrosinistra è una contraddizione in termini. Fare il centro significa decidere non in base all’opportunismo delle situazioni, ma scegliere le proposte migliori per ogni specifico territorio. Così hanno fatto i dirigenti del Terzo polo in Molise", spiega ancora Rosato aggiungendo: «Mi auguro che il Terzo polo continui a scegliere l’alternativa migliore in campo. Non capirei un abbraccio a prescindere verso sinistra».

L’asse Pd-5S reggerà? «Penso che reggerà. E penso che sia sbagliato ipotizzare una futura convergenza di Italia viva: la convergenza non c’è sui contenuti. Dalla giustizia all’economia al lavoro, fino al sostegno all’Ucraina. È una distanza che non vedo come si possa colmare. Mentre mi sembra che Pd e M5S facciano a gara per essere sempre più simili. E stanno vincendo entrambi», risponde.