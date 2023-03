Minori: De Biase (Pd), ’diritti bambini sopra ogni cosa’

Roma, 14 mar. (Adnkronos) - «Vorremmo che ad ogni bambino venisse riconosciuta la famiglia. Non si può prescindere dal fatto che in Italia ci sono 150mila bambini figli delle cosiddette famiglie arcobaleno e non possiamo non tenere conto di quello che è un principio fondamentale: i diritti dei bambini prima di ogni cosa. Dove vi sono norme complicate o non esistenti invito il Governo a intervenire». Così la deputata Pd Michela Di Biase intervenendo a Otto e mezzo su La7.

"Sul tema dei diritti civili -continua Di Biase - abbiamo provato ma non siamo riusciti a portare a termine la legge Zan, per cui ringrazio l’onorevole per il lavoro che ha svolto. Parlare di questi temi non fa perdere voti, ne hanno persi loro quando Mollicone si è messo a sindacare sulla bontà di Peppa Pig. Quando ero piccola io c’era Lady Oscar, cartone animato con una bambina nata femmina e che il papà ha trattato per tutta la vita come un maschio, e non ho mai avuto problemi a riconoscere il mio genere. Una parte di questa destra ha un pregiudizio e un atteggiamento anacronistico rispetto al mondo in cui viviamo."