Milano: Caruso, ’su albero di Natale in Galleria vandalismo insensato’

Milano, 29 dic. (Adnkronos) - Il blitz degli attivisti di Ultima Generazione che oggi, in Galleria Vittorio Emanuele a Milano, hanno imbrattato con della vernice arancione l’albero di Natale firmato Gucci è l’"ennesima dimostrazione di stupidità da parte di giovani che pensano di occuparsi di ambiente e clima imbrattando e vandalizzando monumenti storici e opere d’arte. E a Milano, e più in generale in Lombardia, questa cultura dell’idiozia è sempre più dilagante". Così l’assessore alla Cultura della Regione Lombardia, Francesca Caruso.

"Continuare a spendere parole nei confronti di simili soggetti è inutile -aggiunge l’assessore-. Tutti, nessuno escluso, dovrebbero unirsi nel coro di condanna verso chi agisce in questo modo stupido e scriteriato".