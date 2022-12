Mihajlovic: Lazio, ’questo grande amore non finisce davvero, ciao Sinisa’

Roma, 16 dic. - (Adnkronos) - Toccante messaggio della Lazio che, attraverso i propri canali social, ha salutato Sinisa Mihajlovic, scomparso oggi all’età di 53 anni, con le immagini di Mihajlovic in maglia biancoceleste e la didascalia «...ma questo grande amore non finisce davvero, biancazzurro nel cuore e nei colori del cielo. Ciao Sinisa». La Lazio ha poi aggiunto le sue parole: «Io tifo Lazio, forse l’unica squadra contro cui non mi rode se dovessi perdere. Il coro dei tifosi della Lazio non può che essere un motivo di orgoglio. Sono molto contento di questo». Infine un saluto: «Mia cara Lazio, stiamo invecchiando insieme, son passati quasi vent’anni da quando abbiamo giocato in quella meravigliosa società e siamo cresciuti insieme, stiamo invecchiando insieme, siamo invecchiati insieme. Un grande abbraccio a tutti i tifosi della Lazio, vi voglio bene. Ciao».