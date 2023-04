Migranti: Lega, ’Fratoianni si metta anima in pace, Governo contrasta illegalità’

Roma, 15 apr. (Adnkronos) - “Svanito il business della famiglia Soumahoro, Fratoianni si lancia in una ipocrita crociata contro i Cpr, mistificando l’utilità di questi centri che sono invece fondamentali, se in zone adeguate. Infatti, in tutti i Paesi civili del mondo si procede con il rimpatrio dei migranti irregolari che non hanno diritto a rimanere perché non sono rifugiati in fuga dal pericolo. Fratoianni si metta l’anima in pace. Questo Governo contrasterà l’immigrazione irregolare e gli opachi affari che si fanno con la scusa dell’accoglienza”. Lo dichiarano i deputati della Lega Elisa Montemagni ed Edoardo Ziello.