Meteo: in Lombardia tempo sereno con venti in rinforzo, giovedì instabilità

Milano, 10 gen. (Adnkronos) - In Lombardia condizioni di tempo stabile, con rinforzo dei venti a tutte le quote per un intenso flusso settentrionale. Le previsioni di Arpa regionale indicano per domani una temporanea rimonta anticiclonica, seguita dal rapido transito di un’onda depressionaria che determinerà fino al mattino di giovedì tempo debolmente instabile. A seguire, il flusso in quota si manterrà per lo più da ovest, favorendo giornate in montagna per lo più poco nuvolose, in Pianura invece nuvolosità bassa con foschie e nebbie.