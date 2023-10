Meteo: in Lombardia nuova perturbazione attesa nella notte tra lunedì e martedì

Milano, 28 ott. (Adnkronos) - Sulla Lombardia tempo stabile e asciutto. Da domani, l’avvicinamento di una nuova perturbazione, il cui transito è atteso nella notte tra lunedì e martedì, porterà un rapido aumento della nuvolosità e le prime precipitazioni isolate già dalla mattina.

Il bollettino meteo di Arpa Lombardia indica per il pomeriggio di domenica e lunedì precipitazioni diffuse ed in intensificazione con cielo coperto. Martedì mattina fenomeni in esaurimento a partire da ovest con progressive schiarite nel pomeriggio e calo marcato delle temperature mercoledì mattina.