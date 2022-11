Meteo: in Lombardia instabilità fino a venerdì, sabato lieve miglioramento

Milano, 16 nov. (Adnkronos) - Fino a domani, permane sulla Lombardia una nuvolosità irregolare. Per venerdì è attesa una temporanea breve fase di instabilità tra le prime ore della notte e la mattina, con deboli precipitazioni sparse; quindi dal pomeriggio tempo in via di miglioramento con rinforzo dei venti da ovest nordovest. Da sabato la nuvolosità tornerà irregolare, con bassa probabilità di precipitazioni che, tuttavia, con l’inizio della prossima settimana, seppur in un contesto di relativa incertezza, andrà ad aumentare. Queste le previsioni meteo contenute nel bollettino meteo di Arpa Lombardia.