Manovra: Giorgetti, ’risorse dove c’è maggior bisogno’

Milano, 28 nov. (Adnkronos) - Il governo è impegnato a «indirizzare le risorse dove c’è maggior bisogno». Così il ministro dell’ Economia Giancarlo Giorgetti interviene a Lombardia 2030 e difende le scelte dell’esecutivo. "Da diversi mesi la nostra economia si trova ad affrontare un’inflazione alta e persistente, i costi delle materie prime esercitano una forte pressione sulle imprese e in questo difficile contesto dalla scorsa estate c’è un livello di incertezza che «sembra proiettarsi anche nella seconda parte dell’ anno e nell’anno prossimo». Una difficoltà che si registra anche a livello europeo.

Il governo sta cercando di «evitare l’impatto dell’inflazione sulla vita delle imprese e delle famiglie più fragili. E’ un approccio che richiede di operare con la massima attenzione indirizzando le risorse disponibili sui settori in cui c’è maggiore bisogno» sottolinea Giorgetti. Una politica a favore delle famiglie che il ministro rivendica, ricordando gli interventi per ridurre il cuneo fiscale, l’aumento dell’assegno unico o la proroga delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa.