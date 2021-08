Maltempo: in arrivo temporali al Nord-Est e al Centro

Milano 22 ago. (Adnkronos) - Un’area d’instabilità in arrivo dall’Europa centrale determinerà nelle prossime ore un graduale peggioramento sulle regioni settentrionali italiane, specialmente a nord-est, con fenomeni temporaleschi che dalle prime ore di domani si estenderanno, intensificandosi, all’Emilia-Romagna e successivamente a parte del Centro Italia. Al peggioramento delle condizioni meteorologiche si assocerà un sensibile calo delle temperature al centro-nord, specie nei valori massimi.

Lo comunica in una nota la Protezione civile, facendo sapere di aver emesso - d’intesa con le regioni coinvolte, a cui spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati - un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse che integra ed estende quello di ieri. «I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese - avverte la Protezione civile - potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche».

L’avviso prevede dal pomeriggio-sera di oggi, domenica 22 agosto, precipitazioni sparse a prevalente carattere di rovescio o temporale sul Veneto, in estensione dalle prime ore di domani, lunedì 23 agosto, all’Emilia-Romagna e dalla mattinata a Toscana, Marche e Umbria. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, locali grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, lunedì 23 agosto, allerta gialla per rischio temporali in Veneto, Marche, Umbria, gran parte dell’Emilia-Romagna e settori della Toscana.