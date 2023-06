Maltempo: fonti, intesa su Figliuolo commissario**

Roma, 27 giu. (Adnkronos) - Raggiunta l’intesa politica sulla nomina di Francesco Paolo Figliuolo a commissario per la ricostruzione nei territori messi in ginocchio dall’alluvione che ha colpito nel maggio scorso il Nord Italia. L’indicazione dell’ex commissario scelto da Mario Draghi per portare avanti la campagna vaccinazione anti-Covid verrà formalmente discussa nel Consiglio dei ministri in programma oggi alle 18 a Palazzo Chigi. Sembra dunque confermato che non saranno i governatori dei territori colpiti -Emilia Romagna in primis, ma anche Marche e Toscana- ad assumere la nomina di commissario per la ricostruzione.