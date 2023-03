M5s: Conte, ’ripartiamo dai territori, dall’energia della nostra comunità’

Roma, 25 mar. (Adnkronos) - «Rientro da questa tappa lucana dopo un’intera giornata di ascolto e confronto che mi restituiscono una carica enorme. A Matera ho incontrato cittadini, imprenditori, sindacati e varie associazioni di categoria che si stanno battendo insieme a noi per lo sblocco della cessione dei crediti legati al Superbonus». Lo scrive Giuseppe Conte su Facebook.

"Ho detto loro che non li lasceremo soli, che possono continuare a contare sul Movimento 5 Stelle. Potenza ha invece ospitato una grande assemblea regionale del M5S, con centinaia di vecchi e nuovi iscritti con cui abbiamo condiviso valutazioni, esperienze e progetti. È stata un’occasione importante per porre le basi del radicamento territoriale del Movimento in Basilicata, un momento che ha visto protagonisti non solo i coordinatori territoriali e gli amministratori locali ma anche tanti attivisti - tutti orgogliosi della nostra storia politica e desiderosi di scrivere nuove, importanti pagine", aggiunge Conte.

"Vogliamo ripartire da questo: dall’energia della nostra comunità, dai territori, dalla tenacia di chi ha lo sguardo rivolto al futuro", conclude.