Lombardia: Della Vedova (+Eu), ’con il c.sinistra solo se non ci sono i 5 stelle’

Roma, 17 nov (Adnkronos) - “Più Europa si alleerà con il centrosinistra per le elezioni regionali in Lombardia solo se non ci sono i 5Stelle”. Lo afferma il segretario di +Europa Benedetto Della Vedova in un’intervista a FanPage.

Sulle primarie di coalizione, Della Vedova sottolinea: “sarebbero di fatto primarie di un partito solo, visto che alla fine contano i numeri. Mi sembra abbia più senso, e sia più logico, che le forze che vogliono formare una coalizione scelgano quello che, insieme, reputano il candidato migliore: la candidatura di D’Amato in Lazio, ad esempio, che raccoglie il fronte di sostegno ampio formato da Pd, Terzo polo e +Europa, mi pare il modo efficace di procedere”.

In Lombardia, aggiunge il segretario di +Europa, “c’era un nome capace di ottenere quell’effetto unificante: quello di Carlo Cottarelli. Ma tutto è precipitato a favore di Letizia Moratti, non capisco perché. Di sicuro è un nome di spicco in Lombardia, sì, ma per la destra"; «le forze di opposizione a Fontana non possono abbracciare una che fino a poco fa lo sosteneva».