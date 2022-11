Lombardia: Carretta (Azione), ’stiamo lavorando a progetto innovativo’

Milano, 6 nov. (Adnkronos) - “Stiamo lavorando per un progetto innovativo, che superi divisioni e la culla della perenne opposizione. Parliamo a tutti i lombardi, sia ai tanti delusi del centrodestra sia ai progressisti del centrosinistra. Per chi ha voglia finalmente di governare e cambiare questa Regione è arrivato il momento di provarci davvero con coraggio. Dove ci sarà la mia faccia e il mio nome- conclude - ci saranno tutte le mie idee e la garanzia che sarà un programma di vero cambiamento”. Così il segretario regionale e consigliere regionale di Azione Niccolò Carretta commenta la nota del segretario nazionale Carlo Calenda in cui si annuncia l’appoggio a D’Amato nel Lazio e all’eventuale ticket Moratti-Cottarelli.