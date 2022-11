Lombardia: Alfieri (Pd), ’Terzo polo non imponga diktat, dimostri di voler vincere’

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - “Ieri ho partecipato alla manifestazione di Milano, organizzata da Calenda, anche per tenere un canale aperto con il Terzo Polo, perché se vogliamo vincere le prossime #regionali in #Lombardia dobbiamo evitare gli errori fatti alle ultime politiche. Con i diktat sulla candidature però non si va lontani. Si fermino e dimostrino di voler provare davvero a vincere le regionali”. Così su Facebook il vice presidente dei senatori del Pd Alessandro Alfieri.