Lazio: Costa, ’Bianchi scelta migliore, ruolo non incompatibile con presidenza parco’

Roma, 27 dic. (Adnkronos) - “Donatella Bianchi sarà una ottima presidente della regione Lazio così come è un’ottima guida del Parco nazionale delle 5 Terre. Una scelta fatta a suo tempo che rivendico con orgoglio. Il Parco ha raggiunto grandi risultati, diventando un punto di riferimento nazionale sia per progetti inclusivi, sia per tutela della biodiversità, sia per sviluppo dell’economia green ed ecosostenibile. Quello di Donatella Bianchi è un nome che unisce. Saprà affrontare al meglio tutte le sfide che troverà davanti”. Così in una nota il vicepresidente della Camera in quota M5S, Sergio Costa.