L’agenzia creativa di successo nel digitale e nel green Ivan Bosnjak, Co-Founder di Beconcept

Mantova, 22 Marzo 2023. Le agenzie creative aiutano i loro clienti a orientarsi e a prosperare nel mondo del digitale, proponendo servizi e soluzioni volte al successo sfruttando tutti i nuovi strumenti che la tecnologia ci mette a disposizione. Ci piacerebbe dire che Beconcept, un’agenzia creativa situata a Asola (MN), faccia proprio questo. E, invece, Beconcept ha dimostrato di fare di più, andando oltre ogni definizione o metodologia “standard” da agenzia tradizionale. Lo sa bene il co-founder e CEO di Beconcept, Ivan Bosnjak. È dal 2018 che Beconcept aiuta brand e aziende a trovare la loro dimensione nel mondo del digitale. Beconcept è un’agenzia creativa che dal 2018 è specializzata nello sviluppo e nell’implementazione di strategie digitali per i clienti. Il team di professionisti lavora a stretto contatto con i clienti per creare soluzioni personalizzate che soddisfano le loro esigenze specifiche e li aiutano a raggiungere i loro obiettivi. I risultati raggiunti negli ultimi anni, anche nei momenti più critici a livello globale, hanno reso un partner solido e affidabile in grado di accompagnare ogni cliente durante tutti gli step del percorso nel mondo del digitale. “Per noi, le nuove tecnologie non sono un fine ultimo, ma le padroneggiamo facendo dell’innovazione uno strumento vero e proprio in grado di generare ogni volta risultati concreti e convincenti”-ha sottolineato Ivan Bosnjak.

In un mondo sempre più veloce e competitivo, soprattutto nel digitale, riuscire a lasciare il segno è un’impresa per pochi. Cio’ che ci differenzia dalla competizione sono principalmente due cose: il team e il modo di lavorare. Beconcept vanta un team affiatato composto da 16 dei migliori professionisti della Lombardia nei loro rispettivi settori: sviluppo, art direction, grafica, digital marketing, seo. “Nei nostri uffici si respira un’aria fatta di idee, motivazione e ispirazione”-aggiunge Bosnjak-“ tre fattori che rendono il nostro approccio alla strategia digitale totalmente incentrato sull’innovazione e sull’eccellenza. Siamo costantemente alla ricerca di nuove soluzioni per offrire i migliori risultati possibili ai nostri clienti. Inoltre, poniamo una forte enfasi sulla collaborazione e sulla comunicazione, lavorando con loro a stretto contatto per assicurarci di essere sempre sulla stessa pagina. Il nostro fantastico team di professionisti, la nostra etica lavorativa e, soprattutto, i risultati raggiunti negli ultimi anni, ci hanno reso un punto di riferimento autorevole e di spessore, distinguendoci dalle proposte di stampo più amatoriale di cui il mercato è oramai saturo.

Ogni cliente ha visto una crescita notevole grazie a strategie mirate e soluzioni che convertono e aumentano il fatturato. Vasta la gamma di servizi, tra cui la progettazione e lo sviluppo di siti web, sviluppo di e-commerce, strategie di marketing, SEO, SEA e direzione artistica per accompagnare i clienti a raggiungere il successo nel mondo digitale, con servizi progettati per aiutarli a fare proprio questo. Dopo più di 570 siti web ed e-commerce creati e un incremento medio di fatturato del 28,8% per i clienti, si può affermare che i servizi di Beconcept funzionano e fanno la differenza.

Affrontando, poi, le tematiche attuali, oltre alla rivoluzione digitale, non possiamo non soffermarci sulla responsabilità che ogni azienda ha nei confronti dell’ambiente. Beconcept è una delle prime agenzie web in Europa ad avere un’iniziativa di sostenibilità. Da una idea di Ivan concepita nel lontano 2016, per ogni progetto che viene completato, viene piantato un albero da qualche parte nel mondo. Beconcept crede che sia importante che le aziende siano responsabili dal punto di vista ambientale e sta facendo la sua parte per avere un impatto positivo. E anche sempre alla ricerca di nuove iniziative per migliorare la sua sostenibilità, per continuare a fare la differenza e a ispirare altre aziende a seguire il suo esempio.

Molte aziende sono ancora lontane dal trovare il proprio posto nel mondo del digitale. E ci sono grandi sfide che le aziende devono affrontare nel mondo digitale oggi.

“Quando ci confrontiamo con un nuovo cliente, spesso siamo consapevoli delle sfide che sta affrontando prima ancora che ce ne parli. Questo è dato dalla nostra esperienza nell’individuare criticità e offrire soluzioni, ma anche dal fatto che riconosciamo una difficoltà per tante aziende a sfruttare gli strumenti che il digitale mette a loro disposizione. Nella maggior parte dei casi, queste difficoltà si traducono in problematiche relative sia alla scarsa conoscenza di questi strumenti sia alla non adozione di nuovi canali di vendita come, ad esempio, l’e-commerce”-continua Bosnjak-“siamo sempre aggiornati sulle ultime tendenze e le migliori pratiche di marketing, e utilizziamo questa conoscenza non solo per aiutare i nostri clienti a farsi spazio nel digitale, ma rendendoli i migliori nelle loro rispettive industrie. Per questo siamo convinti che creare soluzioni personalizzate che affrontino esigenze specifiche sia alla base di una strategia di successo. È ormai superata l’epoca delle strategie di marketing “prestampate”: ora c’è bisogno di una visione chiara e di un approccio trasversale, per raggiungere obiettivi sempre più ambiziosi. E noi da Beconcept lo facciamo ogni giorno!”

