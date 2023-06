Kaspersky Safe Kids dimostra per la settima volta consecutiva la sua elevata affidabilità

(Adnkronos) - Milano, 30 giugno 2023. Kaspersky Safe Kidsha ricevuto il certificato “Approved” dalla società indipendente di test AV-Comparatives, per l’elevata protezione nei confronti dei contenuti per adulti. Nel corso del test, i ricercatori di AV-Comparatives hanno rilevato la capacità di Kaspersky Safe Kids di bloccare il 98% dei contenuti inappropriati con zero casi di falsi positivi. Anche quest’anno, Kaspersky Safe Kids ha ottenuto il certificato “Approved” per la settima volta consecutiva.

Per la valutazione delle soluzioni, i ricercatori di AV-Comparatives hanno testato le app di parental control su 1.000 siti web con contenuti per adulti, come immagini e testi. Inoltre, i ricercatori hanno messo alla prova 100 siti web adatti ai bambini per verificare la presenza di falsi positivi nelle app di controllo parentale.

Secondo i risultati del report, Kaspersky Safe Kids garantisce una protezione completa dei bambini, bloccando il 98% dei contenuti per adulti con zero falsi positivi. AV-Comparatives ha inoltre sottolineato la semplicità di installazione e configurazione tramite la console cloud. Un’altra caratteristica rilevante è stata la velocità quasi istantanea con cui le impostazioni sono state attivate sul dispositivo del bambino.

Il monitoraggio flessibile della configurazione delle applicazioni e i limiti di tempo sono tra le opzioni evidenziate nel report. Oltre ad autorizzare o bloccare l’accesso a un’applicazione, Kaspersky Safe Kids consente anche di configurare limiti di tempo giornalieri e di definire orari dettagliati per qualsiasi applicazione specifica o dispositivo utilizzato dal bambino.

“Siamo lieti di confermare la costante partecipazione di Kaspersky a valutazioni indipendenti sulla qualità dei prodotti da parte degli istituti di test, e la soluzione di parental control Safe Kids non fa eccezione. Le sette certificazioni consecutive ottenute dal 2017 ci permettono di concludere che Kaspersky Safe Kids per Windows è una soluzione altamente efficiente”, ha dichiarato Andreas Clementi, CEO e fondatore di AV-Comparatives.

“Siamo orgogliosi di aver ottenuto per la settima volta consecutiva una certificazione così importante per Kaspersky Safe Kids, che richiede tassi di rilevamento così elevati in uno scenario di test che diventa sempre più impegnativo di anno in anno. È importante che i genitori scelgano applicazioni di digital parenting affidabili e complete, in grado di supportarli nel percorso educativo che introduce i bambini in un mondo digitale sicuro e di aiutarli a stabilire sane abitudini fin dall’inizio”, ha commentato Flavio Negrini, Web Data and Privacy Analysis Group Manager di Kaspersky.

Il report completo di AV-Comparatives “Parental Control Certification” è disponibile al seguente link.

Per ulteriori informazioni su Kaspersky Safe Kids è possibile consultare la seguente pagina.

Informazioni su Kaspersky

Kaspersky è un’azienda globale di sicurezza informatica e digital privacy fondata nel 1997. Le profonde competenze in materia di Threat Intelligence e sicurezza si trasformano costantemente in soluzioni e servizi innovativi per proteggere aziende, infrastrutture critiche, governi e utenti in tutto il mondo. Il portfolio completo di sicurezza dell’azienda comprende una protezione leader degli endpoint e diverse soluzioni e servizi di sicurezza specializzati e soluzioni Cyber Immune, per combattere le sofisticate minacce digitali in continua evoluzione. Oltre 400 milioni di utenti sono protetti dalle tecnologie Kaspersky e aiutiamo 220.000 aziende a tenere al sicuro ciò che più conta per loro. Per ulteriori informazioni è possibile consultare https://www.kaspersky.it/

