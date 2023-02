Iv: Renzi, ’torneremo alla carica su Casa Italia’

Roma, 14 feb. (Adnkronos) - «Oggi è il 14 febbraio e la mente va ovviamente a San Valentino. Ma per la politica è un giorno importante anche per un altro motivo: scade oggi il termine che ci eravamo dati - tutti insieme - per approvare la ripartenza di Casa Italia, la struttura voluta dal mio governo sulla base delle intuizioni di Renzo Piano per occuparsi di territorio, dissesto, prevenzione sismica». Così Matteo Renzi nella enews.

"Con Lella Paita e tutti gli amici del Gruppo torneremo alla carica in Senato perché la maggioranza mantenga l’impegno, almeno su questo. Le immagini devastanti di Turchia e Siria ci dovrebbero suggerire di fare presto, di fare bene. E anzi permettetemi di ringraziare i volontari per i miracoli di questi giorni, volontari tra i quali vanno annoverate anche alcune strutture di vigili del fuoco e protezione civile italiana".