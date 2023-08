Infrastrutture: Maraio (Psi), ’Salvini penalizza il Sud dopo il calo di consensi’

Roma, 17 ago. (Adnkronos) - "L’autorevole inchiesta di Repubblica sulle opere pubbliche tagliate al Sud non resti senza risposte”. Così Enzo Maraio, segretario nazionale del Psi, che aggiunge: «Non servirà a Salvini scatenare le dichiarazioni dei fedelissimi. C’è da chiarire molti aspetti e il principale è di natura politica: la Lega punta al Nord per penalizzare il Sud. Solo in questa ottica si giustifica la folle corsa sull’autonomia». «In calo di consensi il Caroccio sventola una vecchia e pericolosa bandiera. Il nodo è politico e questa maggioranza lo deve affrontare», conclude Maraio.