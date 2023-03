Governo: riunione Cipess, tra ok a progetti c’è anche Tav**

Roma, 29 mar. (Adnkronos) - Riunione del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) e via libera a progetti che vanno da un nuovo tassello sul versante Tav, alla ricostruzione post sisma nell’aquilano, in Abruzzo.

"Nella seduta odierna - si legge nella nota diramata da Palazzo Chigi - il presieduto dal Vicepresidente del Consiglio dei ministri e Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Antonio TAJANI, con la presenza del Segretario del CIPESS, Sottosegretario Alessandro MORELLI, ha approvato una serie di provvedimenti in materia di infrastrutture e ricostruzione post sisma.

Le principali deliberazioni adottate, si legge nella nota di Palazzo Chigi che dà conto della riunione presieduta dal vicepremier Antonio Tajani con la presenza del segretario del Cipess, Alessandro Morelli, riguardano «la linea ferroviaria AV/AC Verona-Vicenza-Padova», con «il nuovo limite di spesa del secondo lotto funzionale dell’attraversamento di Vicenza, di 2.180 milioni di euro, congruito da Italferr S.p.a. a prezzi 2023, autorizzando l’avvio dei lavori del primo lotto costruttivo e assumendo, ai sensi della legge n. 191/2009, articolo 2, commi 232 e 233, ’l’impegno programmatico a finanziare l’intera opera’, quando saranno disponibili le necessarie coperture finanziarie»; «l’avvio della realizzazione e l’assegnazione delle relative risorse disponibili per il lotto costruttivo n. 3 ’Tunnel di base (completamento)’ dell’intervento Nuova linea ferroviaria Torino-Lione - sezione internazionale - parte comune italo-francese. Sezione transfrontaliera’, dal costo di competenza italiana pari a 1.274,32 milioni di euro».

"Il Comitato ha espresso parere favorevole - si legge ancora - visto il parere NARS n. 1 del 2023, in ordine alla proposta di aggiornamento del Piano Economico Finanziario (PEF) e relativo schema di terzo atto aggiuntivo relativamente alla concessionaria Società Pedemontana Lombarda S.p.A., per il periodo regolatorio 2020-2024" e ha «approvato la variazione del soggetto aggiudicatore degli interventi connessi alla realizzazione del ’Deposito e restauro reperti archeologici’, quale opera compensativa nell’ambito del più ampio progetto ’Linea C della metropolitana di Roma – tratta T3’. L’attuale soggetto aggiudicatore, individuato in Roma Metropolitane, viene sostituito dalla Soprintendenza speciale archeologia, belle arti e paesaggio di Roma e dalla Sovrintendenza capitolina ai beni culturali».

Infine, la ricostruzione post-sisma 2009 nella regione Abruzzo. «Il Comitato ha approvato un Addendum al secondo ’Piano annuale degli interventi di ricostruzione degli edifici scolastici della città di L’Aquila e delle aree colpite dal SISMA del 6 aprile 2009’ di cui alla delibera CIPE n. 72 del 26 novembre 2020. L’Addendum, predisposto dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e proposto al CIPESS dal Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare, consta di 12 interventi di edilizia scolastica, aventi un valore complessivo pari a circa 50 milioni di euro. Il Comitato ha infine udito l’informativa del Ministro della Salute concernente l’approvazione del finanziamento per la realizzazione della nuova sede dell’IZSAM (Istituto Zooprofilattico sperimentale di Teramo Polo Tecnico)».