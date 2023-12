Governo: Schlein, ’fragile perchè non dà risposte, lo dicono condizioni cittadini’**

Roma, 15 dic. (Adnkronos) - "Perchè ho detto che non arriva a fine legislatura? Perchè mi sembra che il governo sia molto fragile e stia mancando le risposte sui fondamentali. E non è questione di polemica politica ma contano le condizioni materiali dei cittadini: mi trovate qualcuno che dica di star meglio di un anno e due mesi fa? Non lo trovate. Facciano un bagno di realtà. Capisco che la propaganda è la loro confort zone ma facciano un bagno nel Paese reale". Così Elly Schlein parlando con i cronisti a margine del Forum Pd sull’Europa.