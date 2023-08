Governo: Montaruli (Fdi), ’grazie a Meloni conferenza con interprete Lis, traguardo storico’

Roma, 28 ago. (Adnkronos) - «Oggi si terrà il primo Consiglio dei ministri dopo la parentesi estiva ma l’ultimo, il quarantasettesimo, tenutosi il 7 di agosto passerà alla storia. Nella quarantasettesima conferenza stampa inerente le decisioni del governo per la prima volta è una persona sorda, un professionista, come interprete Lis, grazie alla tecnica del Feeding, ad averne interpretato i contenuti. Anche in Italia nelle istituzioni si raggiunge questo traguardo, ormai prassi diffusa in Europa, grazie alla sensibilità di Giorgia Meloni e del governo, oltre che per l’impegno che ci ha visto in Parlamento protagonisti del lunghissimo percorso di riconoscimento della nostra lingua, la Lis. Grazie alla Cooperativa segni di integrazione Piemonte per aver lavorato affinché tutto questo fosse possibile». Lo afferma Augusta Montaruli, vicecapogruppo alla Camera di Fratelli d’Italia, sui social.