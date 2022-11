Governo: Giorgetti, ’azione schiacciata sul presente a tutela di imprese e famiglie’

Milano, 28 nov. (Adnkronos) - «L’azione dell’esecutivo è inevitabilmente schiacciata sul presente per limitare l’impatto della crisi energetica e dell’inflazione sulla vita dellle imprese e delle famiglie». Lo afferma il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti nel suo intervento a Lombardia 2030 evidenziando come «La situazione congiunturale che stiamo attraversando mostra che la sostenibilità del sistema richiede una solida offerta produttiva». In questo senso, «l’operatore pubblico dovrebbe attivare politiche di ristrutturazione dell’offerta produttiva che garantiscano la sostenibilità globale del sistema economico, sociale e ambientale».