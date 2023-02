Governo: Cdm alle 16.30, all’odg anche governance Pnrr

Roma, 16 feb. (Adnkronos) - Il Consiglio dei ministri è convocato in data odierna, alle ore 16.30 a Palazzo Chigi, per l’esame del seguente ordine del giorno: Relazione sull’attuazione della politica di coesione europea e nazionale in Italia. Programmazione 2014-20 (Affari europei, Sud, Politiche dl coesione e Pnrr); decreto-legge recante Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al Pnrr (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune (Presidenza - Affari europei, Sud, Politiche di coesione e Pnrr); decreto legislativo sull’attuazione della direttiva (UE) 2020/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2020, che stabilisce norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada e che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda gli obblighi di applicazione e il regolamento (UE) n. 1024/2012 - esame definitivo (Affari europei, Sud, Politiche di coesione e Pnrr - Lavoro e Politiche sociali - Infrastrutture e trasporti).

E ancora: decreto legislativo sull’Attuazione della direttiva 2020/21 84/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano - esame definitivo (Affari europei, Sud, Politiche di coesione e Pnrr - Salute); decreto legislativo sul Recepimento dell’articolo 1, punti 8) e 18), della direttiva (UE) 2021/2118 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021, recante modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla cir­colazione di autoveicoli e il controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità, per quanto riguarda, rispettivamente, l’articolo 10-bis, paragrafo 13, secondo comma, e l’articolo 25-bis, paragrafo 13, secondo comma, della direttiva 2009/103/CE - esame preliminare (Affari europei, Sud, Politiche di coesione e Pnrr - Imprese e made in Italy); decreto del Presidente della Repubblica sul Regolamento recante approvazione delle modifiche allo Statuto dell’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro - esame preliminare (Presidenza - Lavoro e Politiche sociali); disegno di legge sulla ratifica ed esecuzione dell’accordo sullo spazio aereo comune tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra, firmato a Kiev il 12 ottobre 2021 (Affari esteri e Cooperazione internazionale); leggi regionali; varie ed eventuali.